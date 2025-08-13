Ричмонд
Обвинение запросило 25 лет заключения для «политеховского маньяка»

БАРНАУЛ, 13 авг — РИА Новости. Гособвинение просит для «политеховского маньяка» 25 лет заключения, пожизненный приговор невозможен из-за истечения сроков давности, сообщили журналистам в краевой прокуратуре.

Источник: РИА "Новости"

Суд над предполагаемым «политеховским маньяком» идет в Алтайском крае. 54-летнего Виталия Манишина обвиняют в изнасиловании и убийстве 11 женщин, среди которых — абитуриентки и студентки Алтайского технического госуниверситета.

«С учетом характера совершенных преступлений, исключительной опасности личности подсудимого, государственные обвинители в прениях высказали мнение, что он заслуживает самого строгого наказания и предложили суду назначить ему по совокупности преступлений максимально возможное наказание в виде 25 лет лишения свободы», — говорится в сообщении прокуратуры.

Гособвинитель настаивает на том, чтобы первые 7 лет мужчина провел в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

«В силу прямого указания закона, в связи с истечением сроков давности, ему не может быть назначено предусмотренное действующим Уголовным кодексом РФ наказание в виде пожизненного лишения свободы. Окончательное решение по делу примет суд после выступления в прениях всех участников судебного заседания», — подчеркнули в прокуратуре.