Минчанка сходила на тренировку в фитнес-клуб, а потом пошла в милицию

Установлено, что после тренировки фигурантка заметила незакрытый шкафчик, достала из него кошелек, забрав купюру в 50 евро. Через несколько дней в указанном фитнес-клубе она заметила на минчанке очки, которые ей понравились. Обвиняемая дождалась пока та уйдет в зал и украла их из того же шкафчика.