Минчанка сходила на тренировку в фитнес-клуб, а потом пошла в милицию. Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Жительница Минска обратилась в милицию, сообщив, что у нее из раздевалки фитнес-клуба пропали брендовые солнцезащитные очки стоимостью более 1300 рублей, а также 50 евро. Сотрудниками Партизанского РУВД по подозрению в краже была задержана 36-летняя минчанка, которая работает инженером.
Установлено, что после тренировки фигурантка заметила незакрытый шкафчик, достала из него кошелек, забрав купюру в 50 евро. Через несколько дней в указанном фитнес-клубе она заметила на минчанке очки, которые ей понравились. Обвиняемая дождалась пока та уйдет в зал и украла их из того же шкафчика.
«Похищенное имущество оперативники обнаружили среди личных вещей фигурантки. Теперь женщине придется возместить ущерб», — подчеркнули в ГУВД.
По указанному факту было заведено уголовное дело за кражу.
