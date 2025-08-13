В Волгограде разрешили вернутся жильцам многоэтажки, на которую упал дрон

Администрация уточнила, что саперы уже ликвидировали последствия обломков беспилотника.
«В связи с окончанием оперативных мероприятий жильцы жилого дома возвращаются в свои квартиры», — говорится в сообщении.
Жителей эвакуировали в ночь на 13 августа, сообщение об эвакуации было опубликовано в 02:37, людям позволили вернуться в 08:52 утра. Куда именно упали обломки в мэрии не уточнили.
