В Волгограде разрешили вернутся жильцам многоэтажки, на которую упал дрон

В Волгограде жителям 16-этажного дома на улице Ополченской, на который упали обломки БПЛА, разрешили вернуться в квартиры, сообщает мэрия в своем телеграм-канале.

Источник: РБК

Администрация уточнила, что саперы уже ликвидировали последствия обломков беспилотника.

«В связи с окончанием оперативных мероприятий жильцы жилого дома возвращаются в свои квартиры», — говорится в сообщении.

Жителей эвакуировали в ночь на 13 августа, сообщение об эвакуации было опубликовано в 02:37, людям позволили вернуться в 08:52 утра. Куда именно упали обломки в мэрии не уточнили.

