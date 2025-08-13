Пропадать, так с музыкой: Правоохранители изъяли партию наркотиков на 2,5 миллионов леев, спрятанные в колонку

В конце июля сотрудники Антинаркотического управления МВД совместно с полицией района Ботаники и пограничниками сектора «Запад» задержали 21-летнего молдаванина и 25-летнего украинца в момент получения ими посылки из Испании. Отправление было замаскировано под обычную музыкальную колонку, в которой находилось около 2,4 килограмма наркотиков в вакуумной упаковке.