Пропадать, так с музыкой: Правоохранители изъяли партию наркотиков на 2,5 миллионов леев, спрятанные в колонку

Молдаванин и украинец задержаны за контрабанду наркотиков из Испании на сумму более 2,5 млн леев [видео]

Источник: Комсомольская правда

Молдаванин и украинец задержаны за контрабанду наркотиков из Испании на сумму более 2,5 млн леев.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся контрабандой крупной партии наркотиков из Испании в Молдову. В результате операции были задержаны двое мужчин, гражданин Молдовы и гражданин Украины.

По данным следствия, злоумышленники систематически ввозили в страну крупные объемы запрещённых веществ, включая гашиш, кокаин, MDMA и почки марихуаны. Наркотики доставлялись из Европейского союза и распространялись через мессенджер Telegram.

В конце июля сотрудники Антинаркотического управления МВД совместно с полицией района Ботаники и пограничниками сектора «Запад» задержали 21-летнего молдаванина и 25-летнего украинца в момент получения ими посылки из Испании. Отправление было замаскировано под обычную музыкальную колонку, в которой находилось около 2,4 килограмма наркотиков в вакуумной упаковке.

По замыслу преступников, изъятые вещества планировалось расфасовать на мелкие дозы и спрятать в разных местах Кишинёва для дальнейшей продажи через Telegram-сеть, что позволило бы дилерам скрываться от правоохранителей.

Общая стоимость изъятых наркотиков превышает 2,5 миллиона леев. В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде 30-дневного предварительного ареста.

Представители прокуратуры напоминают, что согласно действующему законодательству, лица, признанные виновными в подобных преступлениях, могут быть приговорены к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет.

