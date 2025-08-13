Пропадать, так с музыкой: Правоохранители изъяли партию наркотиков на 2,5 миллионов леев, спрятанные в колонку

Молдаванин и украинец задержаны за контрабанду наркотиков из Испании на сумму более 2,5 млн леев.
Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся контрабандой крупной партии наркотиков из Испании в Молдову. В результате операции были задержаны двое мужчин, гражданин Молдовы и гражданин Украины.
По данным следствия, злоумышленники систематически ввозили в страну крупные объемы запрещённых веществ, включая гашиш, кокаин, MDMA и почки марихуаны. Наркотики доставлялись из Европейского союза и распространялись через мессенджер Telegram.
В конце июля сотрудники Антинаркотического управления МВД совместно с полицией района Ботаники и пограничниками сектора «Запад» задержали 21-летнего молдаванина и 25-летнего украинца в момент получения ими посылки из Испании. Отправление было замаскировано под обычную музыкальную колонку, в которой находилось около 2,4 килограмма наркотиков в вакуумной упаковке.
По замыслу преступников, изъятые вещества планировалось расфасовать на мелкие дозы и спрятать в разных местах Кишинёва для дальнейшей продажи через Telegram-сеть, что позволило бы дилерам скрываться от правоохранителей.
Общая стоимость изъятых наркотиков превышает 2,5 миллиона леев. В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде 30-дневного предварительного ареста.
Представители прокуратуры напоминают, что согласно действующему законодательству, лица, признанные виновными в подобных преступлениях, могут быть приговорены к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Судью, засадившую в тюрьму по сфабрикованному делу башкана Гагаузии, превращают в образ, символ, знамя: Власти осталось только рвы копать между жителями Молдовы, обустраивать нейтральную полосу и зону отчуждения.
Неправедным приговором Евгении Гуцул и Светлане Попан, как буром прошлись и рассекли еще те немногие, оставшиеся ниточки, которые крепят гражданское общество страны (далее…).
Кто такой TAITO и почему им пугают людей в Молдове: Полиция придумала новую форму «электоральной коррупции».
Наши бабушки и дедушки должны обладать крутыми телефонами, чтобы иметь честь поучаствовать в электоральной коррупции, придуманной властью (далее…).
Два удаления, куча голевых моментов, упорство и класс: В Кишиневе оргеевский «Милсами» в Лиге Конференций вдевятером обыграл «Виртус» из Сан-Марино.
В первом матче третьего квалификационного раунда ЛК «Милсами» на стадионе «Зимбру» вырвал победу со счетом 3:2 (далее…).