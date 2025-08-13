Уснул с открытой дверью: сибиряк остался без машины из-за забывчивости

В Тайшетском районе задержали двух жителей Тулуна, подозреваемых в угоне служебного автомобиля. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, случилось все 10 августа в поселке Невельская, где преступники, воспользовавшись открытой дверью квартиры своего спящего коллеги, похитили ключи от «Лады Ларгус».
— Как выяснилось, мужчины, приехавшие в район на заработки, распивали алкоголь и решили покататься, только вот на чужой машине. Их «прогулка» закончилась в кювете на улицах Тайшета — водитель не справился с управлением на повороте. Поврежденный автомобиль с характерными следами ДТП быстро обнаружили госавтоинспекторы, — сообщает пресс-служба ведомства.
Теперь задержанным грозит серьезное наказание: заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон группой лиц по предварительному сговору), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.
