Уснул с открытой дверью: сибиряк остался без машины из-за забывчивости

— Как выяснилось, мужчины, приехавшие в район на заработки, распивали алкоголь и решили покататься, только вот на чужой машине. Их «прогулка» закончилась в кювете на улицах Тайшета — водитель не справился с управлением на повороте. Поврежденный автомобиль с характерными следами ДТП быстро обнаружили госавтоинспекторы, — сообщает пресс-служба ведомства.