В Башкирии ужесточили правила продажи спиртного

Госсобрание Башкирии приняло поправки к нормативному акту, регулирующему оборот алкогольной продукции. Новые правила в первую очередь коснутся летних веранд и сезонных площадок кафе и ресторанов.
Согласно документу, торговать спиртным на открытых площадках теперь можно будет только при соблюдении двух ключевых условий. Во-первых, необходимо строго выполнять все существующие требования к продаже алкоголя в заведениях общепита. Во-вторых, потребуется получить специальное разрешение от министерства торговли Башкирии, подтверждающее соответствие сезонной площадки установленным стандартам.
Как пояснил спикер заксобрания Константин Толкачев, эти меры направлены на создание прозрачных условий работы и дополнительную защиту прав граждан.
Правительство региона уже разработало конкретные требования к обустройству таких летних площадок, где разрешена реализация алкоголя, а также утвердило процедуру получения необходимых разрешительных документов.
