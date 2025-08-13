В Башкирии ужесточили правила продажи спиртного

Согласно документу, торговать спиртным на открытых площадках теперь можно будет только при соблюдении двух ключевых условий. Во-первых, необходимо строго выполнять все существующие требования к продаже алкоголя в заведениях общепита. Во-вторых, потребуется получить специальное разрешение от министерства торговли Башкирии, подтверждающее соответствие сезонной площадки установленным стандартам.