В Пермском крае проверят обстоятельства обнаружения тела младенца

ПЕРМЬ, 13 авг — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка у дома в пермских Березниках, сообщило СУСК РФ по Пермскому краю.
По данным ведомства, тело ребенка обнаружено вечером во вторник у одного из домов в Березниках, при осмотре признаков насильственной смерти не установлено.
По информации краевой прокуратуры, тело ребенка нашли прохожие. Правоохранителями уже установлена личность матери, это 16-летняя местная жительница.
«По факту обнаружения тела новорожденного ребенка проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)», — говорится в сообщении СУСК.
В краевой прокуратуре проинформировали, что контролируют установление всех обстоятельств происшествия.