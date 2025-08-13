Под Волгоградом автомобиль с детьми улетел в кювет, есть пострадавшие

Во вторник, 12 августа, на трассе в Старополтавском районе Волгоградской области произошло ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе двое детей. По предварительным данным, около 14:35 на 65 километре автодороги «Иловатка — Старая Полтавка — Гмелинка — Палласовка — Николаевск» водитель автомобиля «Джили» потеряла контроль над управлением, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу региональной полиции.