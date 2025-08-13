В Забайкальском крае двое иностранцев пытались вывезти 11 золотых слитков стоимостью более 61 миллиона рублей. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, один из мужчин был водителем международного грузовика. Вместе с напарником он купили в хотели провезти более 7,1 килограмма драгоценного металла.
— Мужчин удалось остановить, их задержали пограничники ФСБ России на пропускном пункте МАПП Забайкальск. В отношении нарушителей завели уголовное дело, — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.
Иностранцев обвиняют в контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Задержанные будут находится под стражей до 7 октября 2025 года.