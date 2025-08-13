Прокуратура Минска сказала, что самой коррумпированной является сфера закупок. Подробности озвучил прокурор Минска Олег Лаврухин, передает агентство «Минск-Новости».
Прокурор заявил, что коррупция представляет серьезную угрозу обществу и национальной безопасности. Согласно итогам первого полугодия 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года количество преступлений коррупционной направленности уменьшилось на 6,5%.
— Всего в Минске за первые шесть месяцев 2025 года зарегистрировано 321 такое преступление, — уточнил прокурор.
По его словам, коррупционные риски есть в любой сфере. Лаврухин обращает внимание, что чаще всего подобного рода преступления встречаются в промышленности, торговле, строительстве.
— Самой коррумпированной является сфера закупок, — заявил Олег Лаврухин.
Представитель прокуратуры привел пример. В начале 2025 года на рассмотрение в суд было направлено уголовное дело, связанное с обвинением начальника структурного подразделения ОАО «Беларуськалий» в получении взятки за поставку в адрес ИП ликвидной продукции в максимально возможных объемах.
В частности, начальник договорился с предпринимателем на отгрузку продукции и не выполнил действия по поиску других возможных покупателей.
— За это индивидуальный предприниматель продал ему собственный автомобиль премиум-класса по значительно более низкой цене в сравнении со сформировавшейся ценой на рынке схожих транспортных средств. Таким образом, предметом взятки являлись выгоды имущественного характера в виде скидки на автомобиль, — привел подробности прокурор.
Лаврухин обратил внимание, что еще в одном случае заместитель руководителя одного из предприятий Минска за обеспечение выбора частной организации в качестве победителя на торгах получил от представителя фирмы взятку в 200 000 рублей.
— Суд постановил обвинительный приговор — бывшему руководителю назначено наказание в виде семи лет лишения свободы со штрафом, — сообщил прокурор Минска.
