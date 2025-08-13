В Пинске раскрыли мошенническую схему, связанную с продажей автомобилей

Действовали по схеме: клиенты, которые доверились рекламе, передавали или же переводили средства за автомобили, зачастую наличными, а далее полученные деньги организаторы использовали для того, чтобы привлекать новых клиентов, оплачивать услуги, выплачивать зарплату и тратили на личные нужды. При этом мошенники не всегда выполняли свои обязательства по доставке автомобилей. В итоге много людей остались и без машин, и без денег.