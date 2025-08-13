Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пинске раскрыли мошенническую схему, связанную с продажей автомобилей

В Пинске правоохранители пресекли мошенническую схему, в которой доверие граждан использовалось для создания финансовой пирамиды. Об этом информирует УВД Брестского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

Обращение в Пинский ГОВД поступило от 28-летнего пинчанина, который заявил, что под предлогом продажи автомобиля его лишили суммы свыше Br50 тыс. В результате было установлено, что 53-летний уроженец Щучина и 34-летний уроженец Лиды в минувшем году создали фирму в Пинске. Организация занималась предоставлением посреднических услуг по покупке автомобилей из КНР.

Действовали по схеме: клиенты, которые доверились рекламе, передавали или же переводили средства за автомобили, зачастую наличными, а далее полученные деньги организаторы использовали для того, чтобы привлекать новых клиентов, оплачивать услуги, выплачивать зарплату и тратили на личные нужды. При этом мошенники не всегда выполняли свои обязательства по доставке автомобилей. В итоге много людей остались и без машин, и без денег.

Также был обнаружен еще один пострадавший — 63-летний житель Минска. Он за поставку автомобиля внес полную предоплату свыше Br70 тыс. Мужчина также обратился к правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело. Продолжается работа по установлению других граждан, которые могли пострадать от действий фигурантов.