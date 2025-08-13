В Пинске раскрыли мошенническую схему, связанную с продажей автомобилей

Обращение в Пинский ГОВД поступило от 28-летнего пинчанина, который заявил, что под предлогом продажи автомобиля его лишили суммы свыше Br50 тыс. В результате было установлено, что 53-летний уроженец Щучина и 34-летний уроженец Лиды в минувшем году создали фирму в Пинске. Организация занималась предоставлением посреднических услуг по покупке автомобилей из КНР.
Действовали по схеме: клиенты, которые доверились рекламе, передавали или же переводили средства за автомобили, зачастую наличными, а далее полученные деньги организаторы использовали для того, чтобы привлекать новых клиентов, оплачивать услуги, выплачивать зарплату и тратили на личные нужды. При этом мошенники не всегда выполняли свои обязательства по доставке автомобилей. В итоге много людей остались и без машин, и без денег.
Также был обнаружен еще один пострадавший — 63-летний житель Минска. Он за поставку автомобиля внес полную предоплату свыше Br70 тыс. Мужчина также обратился к правоохранителям.
Возбуждено уголовное дело. Продолжается работа по установлению других граждан, которые могли пострадать от действий фигурантов.