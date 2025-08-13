В Ленобласти фиктивно «прописали» 26 мигрантов в туристической деревне

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела против одного из организаторов и сотрудника коммерческой фирмы, обвиняемых в фиктивной постановке мигрантов на учет. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Ленинградской области.
По версии следствия, 27-летний фигурант нашёл работника компании, занимавшейся размещением иностранцев. По предварительному сговору участники группы оформляли подложные документы и подыскивали помещения для массовой фиктивной регистрации в Петербурге и Ленобласти.
С января 2020 по декабрь 2023 года они оформили фиктивную постановку на миграционный учет 26 иностранцев в доме туристической деревни в Кингисеппском районе.
Дело с обвинительным заключением передано в суд. Остальные участники группы объявлены в розыск, их материалы выделены в отдельное производство.
Как ранее мы писали, в Петербурге раскрыли схему фиктивной регистрации 5 тысяч мигрантов.