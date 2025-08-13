Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти фиктивно «прописали» 26 мигрантов в туристической деревне

Следователи направили в суд дело о незаконной регистрации иностранных граждан в Петербурге и Ленинградской области.

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела против одного из организаторов и сотрудника коммерческой фирмы, обвиняемых в фиктивной постановке мигрантов на учет. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Ленинградской области.

По версии следствия, 27-летний фигурант нашёл работника компании, занимавшейся размещением иностранцев. По предварительному сговору участники группы оформляли подложные документы и подыскивали помещения для массовой фиктивной регистрации в Петербурге и Ленобласти.

С января 2020 по декабрь 2023 года они оформили фиктивную постановку на миграционный учет 26 иностранцев в доме туристической деревни в Кингисеппском районе.

Дело с обвинительным заключением передано в суд. Остальные участники группы объявлены в розыск, их материалы выделены в отдельное производство.

Как ранее мы писали, в Петербурге раскрыли схему фиктивной регистрации 5 тысяч мигрантов.