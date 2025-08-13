Ричмонд
Обыски в мэрии Комрата: За взятку и разрешение на строительство на 72 часа задержан главный архитектор города

По данным следствия, он получал незаконное денежное вознаграждение за выдачу разрешений на строительство.

Источник: Комсомольская правда

Прямо сейчас проходят обыски в мэрии Комрата, в кабинете главного архитектора города, сообщают молдавские телеграм-каналы.

Силовики стоят под дверьми главного архитектора Олега Кальчу в мэрии Комрата, ждут, пока он прибудет на работу. И смех, и грех — у главного архитектора как раз сегодня приемный день. С 8 часов утра! Два часа ждут, получается.

Так вот и простые люди сидят в очереди. Но СИБ, конечно, пустят вперед.

Как сообщает PulsMedia, архитектора мэрии Комрата обвиняют в торговле влиянием и пассивной коррупции. По данным следствия, он получал незаконное денежное вознаграждение за выдачу разрешений на строительство.

Кальчу задержан на 72 часа.

