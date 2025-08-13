Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии мужчина сорвался с 30-метровой скалы в реку Белую

Турист сорвался с 30-метровой скалы в реку Белую в Бурзянском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Бурзянском районе Башкирии в окрестностях села Старосубхангулово 42-летний мужчина сорвался со скалы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Госкомитета по ЧС. По предварительным данным, турист не удержался на скальном уступе и рухнул с 30-метровой высоты в воды реки Белой.

После падения пострадавший сумел самостоятельно добраться до входа в пещеру Шульган-Таш, где ожидал спасателей. Медики диагностировали у него многочисленные ушибы и травмы. Сейчас мужчина находится в Белорецкой центральной больнице, где получает необходимую медицинскую помощь.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.