В Башкирии мужчина сорвался с 30-метровой скалы в реку Белую

В Бурзянском районе Башкирии в окрестностях села Старосубхангулово 42-летний мужчина сорвался со скалы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Госкомитета по ЧС. По предварительным данным, турист не удержался на скальном уступе и рухнул с 30-метровой высоты в воды реки Белой.
После падения пострадавший сумел самостоятельно добраться до входа в пещеру Шульган-Таш, где ожидал спасателей. Медики диагностировали у него многочисленные ушибы и травмы. Сейчас мужчина находится в Белорецкой центральной больнице, где получает необходимую медицинскую помощь.
