Упавшая ветка убила женщину в Алматы

Трагедия сегодня днем произошла в Алматы — упавшая ветка убила молодую женщину. Подробности рассказали в пресс-службе ДП города, передает NUR.KZ.

Источник: Getty Images

«По данному факту управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются», — заявили в полиции.

Как пишет Tengrinews, у 27-летней погибшей остался 6-летний ребенок.

В июне похожая трагедия произошла в Павлодарской области — в Аксу обломок дерева проткнул грудную клетку женщины.

Погибшая находилась на переднем пассажирском сиденье автомобиля, получившего повреждения. В грудной клетке погибшей застрял обломок упавшего дерева. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть.