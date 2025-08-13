Упавшая ветка убила женщину в Алматы

«По данному факту управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются», — заявили в полиции.
Как пишет Tengrinews, у 27-летней погибшей остался 6-летний ребенок.
В июне похожая трагедия произошла в Павлодарской области — в Аксу обломок дерева проткнул грудную клетку женщины.
Погибшая находилась на переднем пассажирском сиденье автомобиля, получившего повреждения. В грудной клетке погибшей застрял обломок упавшего дерева. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть.