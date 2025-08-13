«Лежащего у дороги заметили односельчане». В Сморгонском районе во время ссоры мужчина избил до смерти своего знакомого, выгнав из дома на улицу

Под Сморгонью мужчина в гневе избил знакомого до смерти и бросил его на улице. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно информации следствия, в Сморгонском районе утро 31 июля 2025 года односельчане 42 и 58 лет начали с распития алкогольных напитков. В какой-то момент между ними случился конфликт, в ходе которого 42-летний фигурант выгнал из дома на улицу своего знакомого.
На улице подозреваемый толкнул 58-летнего знакомого ногой в спину. Мужчина упал, но фигурант и далее продолжил его избивать.
«Он нанес товарищу не менее 15 ударов руками и ногами по голове и различным частям тела, причинив тяжкие телесные повреждения, после чего ушел в дом, оставив знакомого на улице», — сообщили в Следственном комитете.
В ведомстве обратили внимание, что лежащего у дороги мужчину заметили односельчане, которые проезжали мимо. Они связались с его родственниками.
«Мужчину довели домой, где он лег спать. Утром следующего дня супруга обнаружила его бездыханное тело», — рассказали в пресс-службе.
Врачи, приехавшие на место, констатировали смерть мужчины. В СК заметили, что действия подозреваемого были квалифицированы по части 3 статьи 147 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Он заключен под стражу.
