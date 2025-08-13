«Лежащего у дороги заметили односельчане». В Сморгонском районе во время ссоры мужчина избил до смерти своего знакомого, выгнав из дома на улицу

Согласно информации следствия, в Сморгонском районе утро 31 июля 2025 года односельчане 42 и 58 лет начали с распития алкогольных напитков. В какой-то момент между ними случился конфликт, в ходе которого 42-летний фигурант выгнал из дома на улицу своего знакомого.