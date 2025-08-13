За семь месяцев жители Приангарья перевели мошенникам около 800 млн рублей

С января по июль 2025 года жители Иркутской области перевели на счета мошенников около 800 млн рублей. Аферисты обманули более тысячи человек. ГУ МВД России по региону назвало мошеннические схемы, на которых чаще всего попадаются граждане, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба ведомства, чаще всего жители Приангарья страдают от действий лжеброкеров. 250 сибиряков поверили в высокий заработок на росте «ценных бума» и перевели мошенникам 270 млн рублей. В июле 22-летняя иркутянка таким образом перечислила якобы финансовым экспертам 3,8 млн рублей.
Следующей по популярности стало спасение «правоохранителями» денег граждан от несуществующих преступников. 120 человек пострадали от «сотрудников» ведомств и перечислили на «безопасные» или «резервные» счета 118 млн рублей. В июле больше всех таким способом потеряла 62-летняя жительница Усолья-Сибирского, перечислив мошенникам 547 тысяч рублей.
На третьем месте антирейтинга находится сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах» (12+). Обманщики по телефону сообщают, что неизвестные преступники заполучили доступ к персональной информации человека. После чего аферисты склоняют пострадавших перевести деньги на сторонние счета. 60 сибиряков оказались обмануты подобным способом. Суммарно жители Приангарья потеряли 55 млн рублей. Самая большая сумма, которую мошенники заполучили таким способом, составила 1,4 млн рублей.
Ранее ИА IrkutskMedia писало, что в посёлке Железнодорожный Усть-Илимского района ночью на 12 августа полицейские предотвратили мошенничество: телефонные аферисты пытались выманить у пожилой пары полмиллиона рублей. Пенсионеры уже почти перевели деньги на «безопасный счёт», поверив лжеследователю.