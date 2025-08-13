За семь месяцев жители Приангарья перевели мошенникам около 800 млн рублей

С января по июль 2025 года жители Иркутской области перевели на счета мошенников около 800 млн рублей. Аферисты обманули более тысячи человек. ГУ МВД России по региону назвало мошеннические схемы, на которых чаще всего попадаются граждане, пишет ИА IrkutskMedia.