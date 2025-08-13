Ричмонд
Уфимский «Салават Юлаев» расторг контракт с бомбардиром Джошуа Ливо

Канадский бомбардир Ливо покидает уфимский «Салават Юлаев».

Источник: Комсомольская правда

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» официально объявил о расставании с канадским форвардом Джошуа Ливо. Как сообщили в пресс-службе команды, контракт с 32-летним игроком расторгнут по взаимной договоренности.

Ливо защищал цвета «Салавата Юлаева» с осени 2023 года и стал открытием прошлого сезона. В 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 80 очков (49 голов и 31 результативная передача), что позволило ему стать лучшим бомбардиром лиги. Выдающаяся игра канадца была отмечена престижной наградой «Золотой клюшкой», которую вручают самому ценному игроку сезона.

В клубе поблагодарили Ливо за вклад в команду и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

