Уфимский «Салават Юлаев» расторг контракт с бомбардиром Джошуа Ливо

Ливо защищал цвета «Салавата Юлаева» с осени 2023 года и стал открытием прошлого сезона. В 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 80 очков (49 голов и 31 результативная передача), что позволило ему стать лучшим бомбардиром лиги. Выдающаяся игра канадца была отмечена престижной наградой «Золотой клюшкой», которую вручают самому ценному игроку сезона.