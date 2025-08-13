В Петербурге мошенник оставил пенсионерку без жилья

«(По словам заявительницы — ред.), её родственник обманным путем завладел её домом и участком в поселке Репино, а также двумя квартирами, расположенными в доме 68 по проспекту Маршала Жукова и в доме 3 по улице Маяковского. Общая сумма ущерба составила 33,95 миллиона рублей», — говорится в сообщении.