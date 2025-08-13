В Петербурге мошенник оставил пенсионерку без жилья

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 авг — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет родственника местной жительницы, который, по ее заявлению, оставил пожилую женщину без дома в поселке Репино и двух квартир общей стоимостью около 34 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Во вторник в полицию Центрального района обратилась местная жительница 78 лет и заявила, что ее родственник обманом завладел ее недвижимостью.
«(По словам заявительницы — ред.), её родственник обманным путем завладел её домом и участком в поселке Репино, а также двумя квартирами, расположенными в доме 68 по проспекту Маршала Жукова и в доме 3 по улице Маяковского. Общая сумма ущерба составила 33,95 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция ищет предполагаемого мошенника, добавили в ГУМВД.