Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирец избил сожительницу шваброй и украл водку из магазина

За это ему суд назначил два года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области мужчина избил свою сожительницу и своровал водку в магазине. Его обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью и краже. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

В декабре прошлого года он в состоянии опьянения несколько раз ударил сожительницу шваброй по голове, причинив ей легкий вред здоровью. Через пару месяцев вместе с приятелем он украл из магазина три бутылки водки на сумму почти 1600 рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил два года лишения свободы. Однако наказание заменили на два года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. А пока шло разбирательство, пострадавшая вышла за него замуж, и теперь они официально супруги.