В МЧС назвали возможную причину масштабного пожара в Крыму

О масштабном возгорании стало известно в понедельник днем. Огонь охватил сухую растительность между селами Павловка и Васильевка под Белогорском. К ликвидации пожара привлекли два вертолета Ми-8, силы аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Республике Крым, «Крым-Спаса» и лесоохотничьего хозяйства — всего 161 специалиста и 43 единицы техники. Пожар был локализован около 18:00 на площади 450 га. Никто не пострадал.
«Мы нашли очевидца. Девочка, которая занималась выпасом скота, видела вроде как нахлест проводов, и искра от высоковольтных проводов упала в траву, и оттуда началось возгорание. Мы рассматриваем это как версию», — заявил Скуртул.
Предварительно, площадь пожара составила 450 гектаров. Но есть вероятность, что эта цифра может быть намного больше.
«В рамках дознания сделали запросы в два сельских поселения, на территории которых происходил этот пожар. Сейчас, после получения полноценной информации, возможно, эта площадь изменится до 700 гектаров», — уточнил замначальника республиканского главка МЧС России.
В Крыму с начала года произошло 45 лесных пожаров. Это почти вполовину больше, чем за аналогичный период 2024-го. По факту происшествий прошлого года возбудили 20 уголовных дел. Специалисты МЧС напоминают: если ущерб после пожара будет более 10 тысяч рублей, действует уже уголовная ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы.
«Учитывая вчерашний пожар на территории Бахчисарайского района, 45 пожаров, по сравнению с прошлым годом — почти 50% рост. В целом штрафные санкции в период действия особого противопожарного режима увеличены вдвое. Отсутствует такая мера, как предупреждение, только штраф. Штраф стартует от 10 тысяч до 800 тысяч рублей», — напомнил Игорь Скуртул.
Кроме того, замначальника подчеркнул, что в период особого противопожарного режима, который начался 1 мая, минэкологии обязано закрывать леса для посещения граждан. Однако остаются тропы, по которым граждане имеют право безопасно и в рамках правил находиться и гулять.
Скуртул уточнил, что особый противопожарный режим вводится, когда классы пожарной опасности — четвертый и пятый (из пяти — ред.) — сохраняются на протяжении более трех дней в нескольких муниципальных образованиях.
«В мае такая планка была взята. Больше трех дней был высокий класс пожарной опасности в трех муниципальных образованиях. Снимается особый противопожарный режим точно таким же образом, когда у нас пойдут классы пожарной опасности на спад», — объяснил Скуртул.
Он добавил, что данные предоставляет гидрометцентр. Классы пожарной опасности устанавливаются в зависимости от температуры, сухости, ветровой нагрузки и так далее.