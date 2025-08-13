В МЧС назвали возможную причину масштабного пожара в Крыму

В Крыму с начала года произошло 45 лесных пожаров. Это почти вполовину больше, чем за аналогичный период 2024-го. По факту происшествий прошлого года возбудили 20 уголовных дел. Специалисты МЧС напоминают: если ущерб после пожара будет более 10 тысяч рублей, действует уже уголовная ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы.