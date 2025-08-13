Фейковый Киану Ривз получил в качестве гонорара накопления омича

В среду, 13 августа 2025 года, в региональных правоохранительных органах поведали о необычном эпизоде мошенничества, предполагаемый исполнитель которого с помощью новых технологий выступал «под личиной» голливудского актера Киану Ривза. Судя по описанию, «гонораром» злоумышленника стали накопления омича пенсионного возраста на шестизначную сумму.
По данным полиции, предполагаемая афера стартовала со звонка 74-летнему гражданину якобы от работника бухгалтерии с запросом на код из смс-сообщения в интересах повышения пенсии.
«Мужчина выполнил требования, после чего получил ряд звонков от специалистов некоего центра защиты денежных переводов с банковских счетов, а также сотрудника ФСБ — “офицер” даже прислал фото служебного удостоверения, а после перезвонил по видеосвязи», — приводят дальнейшие детали преступной схемы в органах правопорядка.
Озвучено, что омич по итогам диалога лишился порядка 750 тысяч рублей. В публикации представлено удостоверение, которое предъявили жертве, на котором можно заметить узнаваемые черты популярного артиста.
В полиции полагают, что при реализации мошеннической схемы задействованы дипфейк-технологии, позволившие предполагаемому злоумышленнику изменить внешность. Почему было выбрано столь узнаваемое лицо, на текущем этапе не проясняется, выйти на след преступника, которому вменяют «Мошенничество в крупном размере», видимо, пока не удалось.
Напомним, реального Киану Ривза можно увидеть в таких популярных, по оценке автора, кинолентах, как «Матрица» (18+), «Адвокат дьявола» (18+), «Дракула» (18+) и многих других.