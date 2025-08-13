Ричмонд
Тела матери и дочери найдены в одной из квартир Жезказгана

В одной из квартир Жезказгана произошло зверское убийство 59-летней женщины и ее 17-летней дочери. Мать была найдена с семью ножевыми ранениями. Девушку, предположительно, задушили проволокой, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Согласно данным, размещенным на телеканале Almaty.tv, девушка училась на втором курсе международного колледжа в Астане.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Улытау уточнили, что по факту двойного убийства возбуждено уголовное дело.

Также стражи порядка добавили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам смогли задержать подозреваемого в совершении данного преступления.

На допросе он признал свою вину. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Пресс-служба ДП области Улытау

В настоящее время, как уточнили следователи, проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход расследования находится на особом контроле руководства полиции.

Пресс-служба ДП области Улытау