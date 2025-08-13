Водитель Nissan не уступил дорогу Mazda: подробности ДТП на пересечении Южного обхода и Аллеи Смелых

ДТП на пересечении Южного обхода и Аллеи Смелых произошло после того, как водитель Nissan не уступил дорогу Mazda. Об этом сообщает ГАИ области.
Авария произошла в среду, 13 августа, в 9:10, на 5 км автодороги Калининград — Мамоново. Мужчина за рулём Nissan при повороте налево не пропустил автомобиль Mazda, который ехал ему навстречу. После этого Mazda налетела на Volkswagen.
В ДТП пострадали водитель Nissan и два пассажира Mazda (2007 и 1958 годов рождения). На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.
Первыми о ДТП на пересечении Южного обхода и Аллеи Смелых рассказали очевидцы. Они уточнили, что за рулём красной легковушки Mazda была 67-летняя гражданка Германии.