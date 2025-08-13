Ричмонд
Катастрофа Ан-12 под Новосибирском в 1969 году: погибли четыре члена экипажа

56 лет назад в новосибирской тайге потерпел крушение транспортный самолёт Ан-12Б, выполнявший рейс Тикси — Москва.

13 августа 1969 года в 13 километрах от аэропорта Толмачёво произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли четыре из шести членов экипажа. Ан-12Б выполнял рейс Тикси — Москва с промежуточной посадкой в Новосибирске, сообщает Федерал-Пресс.

По данным расследования, проблемы с двигателем возникли ещё в полёте, однако экипаж решил продолжить маршрут. В 00:52 командир сообщил о вынужденной посадке, после чего связь прервалась. Выжить удалось только штурману и радисту.

Специальная комиссия установила, что причиной трагедии стала коррозия третьего и четвёртого двигателей, вызванная попаданием морской воды в топливо. Эксперты не исключили, что причиной этого могли быть нарушения регламента технического обслуживания самолёта.