В Ростовской области выгорел гараж, пострадал 15-летний подросток

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 11 августа. Перед происшествием около гаража с газовым баллоном и легковоспламеняющимися жидкостями сидели двое 15-летних парней. Они выбросили окурок, а потом услышали шипение баллона. Один из юношей открыл дверь гаража, чтобы оценить ситуацию, но получил ожог.