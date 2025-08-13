В Ростовской области выгорел гараж, пострадал 15-летний подросток

В одной из станиц Егорлыкского района Ростовской области выгорел гараж. Во время этого происшествия 15-летний подросток получил ожог ноги, рассказали в ГУ МЧС России по региону.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 11 августа. Перед происшествием около гаража с газовым баллоном и легковоспламеняющимися жидкостями сидели двое 15-летних парней. Они выбросили окурок, а потом услышали шипение баллона. Один из юношей открыл дверь гаража, чтобы оценить ситуацию, но получил ожог.
После этого ребята поспешили к родственникам, которые вызвали пожарных. Несмотря на принятые меры, гараж в итоге сгорел со всем скарбом.
Всего огнем было охвачено 12 кв. метров. Тушение от МЧС вели восемь человек, использовалось две единицы техники.
Спасатели напоминают жителям Дона: нельзя стоять с сигаретами, зажженными спичками и зажигалками рядом с легковоспламеняющимися жидкостями. В случае пожара нельзя медлить, нужно сразу же звонить по номерам «101» или «112».
