В Уфе борются за жизнь отравившегося метаноловой чачей мужчины

В 21-ую больницу Уфы города продолжают поступать люди с тяжелыми отравлениями после употребления суррогатного алкоголя. Последним пострадавшим стал 60-летний мужчина, которого госпитализировали в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. Как выяснилось, смертельный напиток ему предложила случайная попутчица.
По его словам, это уже третий подобный случай за последнее время. Ранее в больницу поступил 30-летний мужчина, которого удалось стабилизировать, а сейчас его перевели из реанимации в токсикологическое отделение, где врачи отмечают улучшение его состояния.
Однако не всем врачи смогли помочь. Одна из пациенток, отравившаяся сочинской чачей, скончалась 11 августа. Перед смертью у нее полностью ослепло зрение.
