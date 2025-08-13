С начала года жители Иркутской области отдали мошенникам около 800 млн рублей

С начала года жители Иркутской области отдали мошенникам около 800 миллионов рублей. За семь месяцев им удалось обмануть более тысячи человек. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, аферисты стали чаще всего обманывать людей, предлагая им заработать на росте «ценных бумаг». От действий фальшивых брокеров пострадали 250 жителей региона, потеряв более 270 миллионов рублей. Например, в июле одна 22-летняя девушка из областного центра стала жертвой самой крупной аферы, переведя лжеспециалистам 3,8 миллиона рублей.
— На втором месте по распространенности мошеннических схем — звонки от «правоохранителей». Пострадало около 120 человек, ущерб составил 118 миллионов рублей. Жертвы, пытаясь спасти свои накопления от несуществующих угроз, переводили деньги на «безопасные» счета. В июле 547 тысяч рублей потеряла 62-летняя жительница Усолья-Сибирского, — поделились в пресс-службе полиции.
На третьей позиции среди распространенных схем находятся случаи, когда аферисты отправляют сообщения о взломе аккаунтов на Госуслугах. Они предупреждают о преступниках, которые получили доступ к личным данным. А после убеждают перевести деньги на неизвестные счета. Около 60 жителей Иркутской области потеряли таким способом 55 миллионов рублей.