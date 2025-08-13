С начала года жители Иркутской области отдали мошенникам около 800 млн рублей

С начала года жители Иркутской области отдали мошенникам около 800 миллионов рублей. За семь месяцев им удалось обмануть более тысячи человек. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, аферисты стали чаще всего обманывать людей, предлагая им заработать на росте «ценных бумаг». От действий фальшивых брокеров пострадали 250 жителей региона, потеряв более 270 миллионов рублей. Например, в июле одна 22-летняя девушка из областного центра стала жертвой самой крупной аферы, переведя лжеспециалистам 3,8 миллиона рублей.