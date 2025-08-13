Ричмонд
Следствие по делу бывшего мэра Сочи Копайгородского и его жены завершено

Семье Копайгородского предъявили окончательные обвинения по делу о коррупции.

Источник: Комсомольская правда

Завершено следствие по делу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его супруги Янины и ее помощника Александра Пасунько. Им предъявлены окончательные обвинения в преступлениях коррупционной направленности.

«Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в окончательной редакции», — сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Следствие установило, что Копайгородский получал взятки от застройщиков за создание благоприятных условий для их бизнеса. На полученные деньги супруги приобрели имущество через подставных лиц, а также пользовались услугами сочинских предпринимателей, которые обустраивали их дом и прилегающую территорию.

Кроме того, бывшего мэра Сочи обвиняют в вымогательстве у бизнесменов имущества, а также в получении взяток на сумму свыше 20 миллионов рублей. Следствие считает, что взамен Копайгородский обеспечивал взяткодателям выгодные контракты с администрацией курорта.

Копайгородскому предъявлено обвинение в получении взяток, посредничестве во взяточничестве, растрате и легализации денежных средств на сумму более 104 миллионов рублей. Его супругу Янину Копайгородскую также обвиняют в принуждении свидетелей к даче ложных показаний.

В рамках дела проведены обыски в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре. Изъяты деньги, ценности, документы. На активы и недвижимость наложен арест. Материалы в отношении взяткодателей выделены в отдельное производство. Никто из обвиняемых вину не признает.