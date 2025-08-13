«Фактически никаких доказательств нет»: Рошаль — о приговоре Белой и Сушкевич

«Фактически никаких доказательств того, что новорожденного действительно убили, нет. Это наговор человека, заинтересованного в этом, заведующей отделением этого родильного дома. Там вообще неспокойная обстановка была, склоки бесконечные, на этом фоне развилась эта история. Вот этот заведующий детским отделением, который юридически отвечает за здоровье, вдруг через полгода после случившегося даёт показания, что ребёнка убили, причем в её присутствии. Как же так, на моих глазах в пуповину вводят магнезию, а я буду молчать? При этом, на первых допросах она всех убеждала, что все лечили правильно. Очень некрасивая история. Причём, ни одного аргумента в пользу этой гнусной теории о том, что (ребёнка) убили, не существует», — подчеркнул Рошаль.