В Краснодаре задержаны сообщники экс-главы Верховного суда Адыгеи

В Краснодаре арестованы трое фигурантов, проходящих по делу о взыскании 2,5 млрд рублей имущества, предположительно незаконно нажитого бывшим председателем Верховного суда Адыгеи Асланом Траховым. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Среди задержанных — Каплан Коблев, бывший зять Трахова, а также предприниматели Алексей Еремышко и Александр Агеев. Все трое фигурируют в антикоррупционном деле, связанном с имуществом экс-главы Верховного суда Адыгеи.
По информации следствия, арестованные участвовали в незаконном выводе муниципального земельного участка в Краснодаре, произошедшем около 20 лет назад. После ряда перепродаж земля была возвращена городу с выплатой компенсации последнему владельцу.
Краснодарский краевой суд 12 августа оставил под стражей Коблева и Еремышко до 1 октября. Сегодня, 13 августа, будет рассмотрена апелляция Александра Агеева. Генпрокуратура утверждает, что Каплан Коблев, не имея законных доходов, приобрел имущество на сумму 1,1 млрд рублей, а Александр Агеев участвовал в сомнительных сделках с торговым комплексом.
4-й кассационный суд 13 августа принял решение передать дело о многомиллиардном имуществе, связанном с бывшим главой Верховного суда Адыгеи, в суд Волгограда.