В Краснодаре задержаны сообщники экс-главы Верховного суда Адыгеи

Краснодарский краевой суд 12 августа оставил под стражей Коблева и Еремышко до 1 октября. Сегодня, 13 августа, будет рассмотрена апелляция Александра Агеева. Генпрокуратура утверждает, что Каплан Коблев, не имея законных доходов, приобрел имущество на сумму 1,1 млрд рублей, а Александр Агеев участвовал в сомнительных сделках с торговым комплексом.