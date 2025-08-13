В Забайкалье арестованы иностранцы за попытку контрабанды 7 кг золота

В Забайкалье арестовали двоих иностранных граждан, пытавшихся нелегально вывезти золото на сумму более 61 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Как считает следствие, в августе этого года двое задержанных, один из которых был водителем международной фуры, купили 11 золотых слитков общим весом более 7,1 килограмма. Они собирались незаконно вывезти драгоценный металл из России через пограничный пункт пропуска МАПП «Забайкальск». Но их планы сорвали сотрудники пограничной службы ФСБ России.
Сразу после задержания обоих иностранцев заключили под стражу. Под арестом они пробудут до 7 октября 2025 года. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Задержанным предъявили обвинение в попытке контрабанды золота в особо крупном размере. Даурской транспортной прокуратурой ход расследования этого уголовного дела взят на контроль.