В Забайкалье арестованы иностранцы за попытку контрабанды 7 кг золота

Как считает следствие, в августе этого года двое задержанных, один из которых был водителем международной фуры, купили 11 золотых слитков общим весом более 7,1 килограмма. Они собирались незаконно вывезти драгоценный металл из России через пограничный пункт пропуска МАПП «Забайкальск». Но их планы сорвали сотрудники пограничной службы ФСБ России.