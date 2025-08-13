Ричмонд
Уральскую блогершу Уланову оставили под домашним арестом

Свердловский суд не выпустил из-под домашнего ареста блогера, обвиняемую в 215 эпизодах мошенничества.

Источник: Комсомольская правда

Свердловский областной суд оставил без изменения решение о домашнем аресте блогера Екатерины Улановой, обвиняемой в совершении 215 преступлений по статье о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 3 июля Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга изменил Улановой меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест, установив ряд запретов. Ей запрещено общаться с участниками уголовного дела, отправлять и получать почту, использовать средства связи и интернет, за исключением экстренных случаев и общения со следователем, контролирующим органом и адвокатом.

Сторона защиты обжаловала постановление суда, однако Свердловский областной суд оставил его без изменения. Под домашним арестом Екатерина Уланова останется по 1 сентября 2025 года.

Блогер обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой и с причинением значительного ущерба. По данным следствия, Уланова рекламировала в социальных сетях дорогие товары по низким ценам, получала оплату от покупателей, но не отправляла им товары. Ранее сообщалось, что следствие считает, что, находясь под подпиской о невыезде, Уланова продолжила заниматься преступной деятельностью.