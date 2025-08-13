Уральскую блогершу Уланову оставили под домашним арестом

Блогер обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой и с причинением значительного ущерба. По данным следствия, Уланова рекламировала в социальных сетях дорогие товары по низким ценам, получала оплату от покупателей, но не отправляла им товары. Ранее сообщалось, что следствие считает, что, находясь под подпиской о невыезде, Уланова продолжила заниматься преступной деятельностью.