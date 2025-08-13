Ричмонд
На трассе в Башкирии вспыхнула пассажирская «ГАЗель»

В Башкирии на ходу загорелась «ГАЗель» с пассажирами.

Источник: Комсомольская правда

На 78-м километре трассы Р-240 в Аургазинском районе Башкирии произошло возгорание микроавтобуса. В момент происшествия в салоне находились водитель и пятеро пассажиров, которые успели покинуть маршрутку до приезда спасателей.

Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, обошлось без человеческих жертв и травм. Для пассажиров оперативно подали резервный автобус, который доставил их к месту назначения.

Предварительная версия пожара — техническая неисправность автомобиля, но окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертизы.

