Двух юных сапбордисток спасли в Черном море в 500 метрах от берега Сочи

В Сочи помощь спасателей потребовалась двум девушкам 16 и 17 лет, вышедшим в море на сапбордах. Инцидент произошел вечером 12 августа в районе оздоровительного комплекса «Дагомыс», рассказали в пресс-службе ЮРПС МЧС России.
В спасательный отряд поступил звонок от женщины, которая сообщила, что юных сапбордисток уносит в море. Сочинки отправились кататься на закате, но во время морской прогулки поднялись волны, и девушки потеряли весло. Течение понесло их в сторону центра Сочи.
В 21:15 спасатели Центрального подразделения ЮРПСО МЧС России вышли в море на катере. Благодаря наличию у девушек телефона, спасателям удалось быстро установить их местонахождение, поддерживая связь и ориентируясь на свет фонарика сотового телефона.
Девушек обнаружили на удалении около 500 метров от берега, напротив микрорайона Мамайка. Юных сочинок эвакуировали в порт Парусного центра и передали родственникам. Медицинская помощь девушкам не потребовалась.
Ранее сообщалось, что для спасения туристки в горах Сочи потребовался вертолет.