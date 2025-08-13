Двух юных сапбордисток спасли в Черном море в 500 метрах от берега Сочи

В спасательный отряд поступил звонок от женщины, которая сообщила, что юных сапбордисток уносит в море. Сочинки отправились кататься на закате, но во время морской прогулки поднялись волны, и девушки потеряли весло. Течение понесло их в сторону центра Сочи.