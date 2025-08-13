Таможенники Шереметьево пресекли контрабанду более $30 тысяч

По данным ведомства, в ходе устного опроса женщина заявила инспекторам, что при себе у нее имеется $10 тыс. Однако при досмотре таможенники обнаружили в ее сумке и кошельке незадекларированные купюры в размере $30 631, а также 48 500 ₽ Таким образом, сумма незаконно перемещенных наличных превысила 1,7 млн руб. в эквиваленте.