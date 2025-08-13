Ричмонд
Омичка получила внушительный штраф за торговлю немаркированными сигаретами

Сотрудники правоохранительных органов нашли у женщины 2 тысячи пачек контрафактных сигарет на сумму 300 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летней местной жительницы. Она признана виновной в попытке сбыта немаркированных табачных изделий в крупном размере, сообщает телеграм-канал «Прокуратура Омской области».

Предприимчивая 45-летняя омичка хранила нелегальную табачную продукцию в арендованном помещении, расположенном на ул. 1-я Путевая. В этом складе сотрудниками ОКВОТ Омской таможни были найдены почти 2 тысячи немаркированных пачек сигарет общей стоимостью свыше 300 тысяч рублей. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, а немаркированную табачную продукцию постановил уничтожить.