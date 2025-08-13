В Ростовской области главу отдела ЗАГС уличили в организации незаконной миграции

В Ростовской области пять уголовных дел завели в отношении начальницы гуковского отдела ЗАГС и ее сообщников, подозреваемых в организации канала нелегальной миграции. Об этом рассказали в УФСБ России по донскому региону.
По данным следствия, приезжий гражданин России искал иностранцев, желавших легализоваться в стране, и россиянок, готовых за деньги заключить фиктивный брак. Руководитель ЗАГСа города Гуково, используя служебное положение, регистрировала такие браки в день подачи заявлений. Это позволяло иностранцам получать документы, необходимые для пребывания в стране. Услуга стоила от 100 до 150 тысяч рублей.
Подозреваемым сейчас вменяют статью «Организация незаконной миграции» (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). При этом для начальницы отдела ЗАГС это уже шестое подобное уголовное дело. В марте 2025 года в ее отношении уже было возбуждено такое же дело по ранее выявленным эпизодам.
