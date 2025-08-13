В Ростовской области главу отдела ЗАГС уличили в организации незаконной миграции

Подозреваемым сейчас вменяют статью «Организация незаконной миграции» (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). При этом для начальницы отдела ЗАГС это уже шестое подобное уголовное дело. В марте 2025 года в ее отношении уже было возбуждено такое же дело по ранее выявленным эпизодам.