В Прикамье возбуждены уголовные дела в отношении похитителей электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.

Злоумышленники использовали приборы учета электроэнергии, в конструкцию которых были внесены значительные изменения. Это позволяло существенно занижать объемы потребленного ресурса, то есть фактически похищать электроэнергию. Выявленные модифицированные приборы учета были демонтированы и направлены предприятиям-изготовителям для проведения экспертизы.

В отношении правонарушителей возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации», которой предусмотрено наказание в виде штрафа от 200 тыс. руб., либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет.