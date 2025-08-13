В Новосибирской области ревнивца приговорили к 15,5 годам колонии за убийство

39-летний житель Барабинского района получил длительный срок за расправу над соперником и должен выплатить более 3,5 млн рублей компенсации.
В Барабинском районе Новосибирской области вынесен приговор по громкому делу об убийстве на почве ревности. 39-летний местный житель получил 15,5 лет строгого режима, сообщили в СУ СКР и прокуратуре региона.
Трагедия произошла в декабре 2024 года. Поводом для конфликта стало то, что знакомая осужденного поставила отметки «нравится» в соцсетях 44-летнему мужчине из села Убинское. В приступе ревности злоумышленник незаконно переделал охотничье ружьё, укоротив ствол и приклад для скрытого ношения, а также изготовил самодельные патроны.
Добравшись до дома соперника, он выстрелил в него дважды — в живот и голову. Помимо обвинения в убийстве, суд признал его виновным в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов.
Помимо тюремного срока, мужчина обязан выплатить 3,5 млн рублей компенсации морального вреда и 110 тыс. рублей штрафа.