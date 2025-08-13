Предприниматели пытались ввезти в РФ через Беларусь сотни единиц бытовой техники, общей стоимостью в 200 тысяч рублей. Незаконную схему пресекли сотрудники Государственного таможенного комитета. Подробности рассказали в официальном телеграм-канале ведомства.
В первом случае сотрудники Брестской таможни остановили микроавтобус Iveco, за рулем которого находился 40-летний индивидуальный предприниматель. Автомобиль направлялся из Бреста в сторону российской границы.
В ходе досмотра транспортного средства были обнаружены многочисленные товары европейского производства: мойки высокого давления, пылесосы, детские коляски и кресла, газовые и угольные грили, электрочайники и различная посуда. Общее количество товаров превысило 110 единиц, а их оценочная стоимость составила более 170 тысяч белорусских рублей.
Общая стоимость незаконно вввозимой техники составила 200 тысяч белорусских рублей. Фото: Пресс-служба Государственного таможенного комитета.
Аналогичный случай был зафиксирован и с российским перевозчиком. Он пытался вывезти в Россию партию пароочистителей, пылесосов и моек высокого давления в количестве 24 единиц, общей стоимостью более 35 тысяч белорусских рублей, спрятав их в полуприцепе грузового автомобиля Mercedes.
В результате проведенного расследования было установлено, что в обоих случаях товары ввозились на территорию ЕАЭС разными физическими лицами небольшими партиями, под видом товаров, предназначенных для личного пользования.
Таким образом, предприниматели пытались уклониться от уплаты обязательных таможенных платежей, которые взимаются при законном ввозе коммерческих партий товаров через таможенную границу.
По обоим фактам Брестской таможней начаты административные процессы по ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь. Данная статья предусматривает для физических лиц штраф в размере до 30 базовых величин, для индивидуальных предпринимателей — до 100 базовых величин, а для юридических лиц — до 500 базовых величин (одна базовая величина на 13 августа равна 42 рублям). Кроме того, возможна конфискация товаров и транспортных средств, использованных для их транспортировки.
Вся незаконно ввезенная продукция изъята и будет находиться на хранении до решения суда.
Ранее мы сообщали, что Латвия намерена ввести запрет для автобусных рейсов в Беларусь с 15 октября.
А еще прокуратура Минска сказала, что самой коррумпированной является сфера закупок.
Кроме того, Минфин раскрыл новые цены на золото и серебро, скупаемые у белорусов.
Вся изьятая техника будет находиться на хранении до решения суда. Фото: Пресс-служба Государственного таможенного комитета.