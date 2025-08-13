Предприниматели пытались ввезти в РФ через Беларусь сотни единиц бытовой техники

По обоим фактам Брестской таможней начаты административные процессы по ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь. Данная статья предусматривает для физических лиц штраф в размере до 30 базовых величин, для индивидуальных предпринимателей — до 100 базовых величин, а для юридических лиц — до 500 базовых величин (одна базовая величина на 13 августа равна 42 рублям). Кроме того, возможна конфискация товаров и транспортных средств, использованных для их транспортировки.