В Новосибирске суд рассмотрит дело директора, не выплатившего работникам более 700 тыс. рублей

По данным следствия, с февраля 2021 года руководитель привлёк бригаду каменщиков для работы на строительном объекте, однако с апреля 2021 по ноябрь 2024 года не выплачивал зарплату пяти сотрудникам. Общая сумма задолженности превысила 700 тыс. рублей.