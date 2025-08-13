Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске суд рассмотрит дело директора, не выплатившего работникам более 700 тыс. рублей

44-летнего руководителя строительной фирмы обвиняют в полной невыплате зарплаты бригаде каменщиков на протяжении нескольких лет.

44-летнего руководителя строительной фирмы обвиняют в полной невыплате зарплаты бригаде каменщиков на протяжении нескольких лет.

Прокуратура Ленинского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по делу 44-летнего директора коммерческой организации, которому вменяют полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), сообщает паблик Прокуратуры Новосибирской области.

По данным следствия, с февраля 2021 года руководитель привлёк бригаду каменщиков для работы на строительном объекте, однако с апреля 2021 по ноябрь 2024 года не выплачивал зарплату пяти сотрудникам. Общая сумма задолженности превысила 700 тыс. рублей.

Следствие считает, что действия обвиняемого были продиктованы корыстной и личной заинтересованностью.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.