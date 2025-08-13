Ричмонд
Педагог избила 2-летнюю девочку за отказ есть кашу

В отношении воспитательницы детсада в Новороссийске возбуждено уголовное дело. Женщина обматерила 2-летнего ребенка и применила физическую силу к малышке.

Источник: РИА "Новости"

Кадры расправы над двухлетней девочкой появились в соцсетях. Малышка хныкала, чем разозлила наставницу. Воспитатель вначале грубо обматерила ребенка, а затем стала бить малышку по лицу. Поводом послужил отказ ребенка есть кашу.

Педагога уже уволили. Однако по факту инцидента инициирована проверка правоохранительными органами. В отношении буйной дамы возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Как сообщает тг-канал URA.RU, 63-летняя воспитатель проработала в сфере образования с 1989 года. В 2009-м ей вручили Почётную грамоту Минобразования и науки РФ за значительные успехи в воспитании детей дошкольного возраста.