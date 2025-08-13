В Чебоксарах полицейские спасли ребенка, оказавшегося в закрытой квартире

«Младший лейтенант полиции Руслан Анюров и старший сержант полиции Азер Мамедов первыми прибыли на вызов к общежитию. Ребенок надрывался от плача, а от открытого окна его ограждала только тонкая москитная сетка. Полицейским пришлось действовать быстро. Так как дверь открыть не удалось, они решили проникнуть внутрь через окно. Руслан Анюров поднялся по водосточной трубе на третий этаж, его страховал напарник», — написала Волк в Telegram-канале.