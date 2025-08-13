В Белгородской области завели дело о госизмене на жителя Губкинского района

Житель Губкинского района из корыстных побуждений для помощи украинской террористической организации, запрещенной в России, по заданию ее кураторов, осуществлял деятельность по незаконному обороту огнестрельного оружия и взрывных устройств в интересах иностранного государства. Преступления фигуранта пресекли сотрудники регионального УФСБ. Обвиняемый задержан и находится под стражей.