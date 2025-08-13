В больницу Уфы поступил пациент с батарейками в прямой кишке

В больницу Уфы поступил 34-летний вахтовик, который, будучи пьяным, поместил себе в задний проход четыре пальчиковые батарейки. Как объяснил сам пациент, таким нестандартным способом он хотел «подзарядиться энергией», предварительно выпив три банки пива.
Медикам пришлось проводить эндоскопическое извлечение батареек. Врач, проводивший процедуру, отметил, что самостоятельно избавиться от инородных тел пациент не смог.
После процедуры пациенту назначили постельный режим, специальные свечи и щадящую диету. Также ему предстоит повторное обследование, так как предварительно у него диагностировали эрозию прямой кишки.
