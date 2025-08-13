В Новосибирской области за неделю клещи покусали 19 детей

Больше всего укусов зарегистрировано в Новосибирском районе — 2 528 случаев с начала сезона, далее следуют Искитимский район (1 565) и Мошковский район (1 006). Всего с начала сезона зафиксировано 12 779 укусов клещей, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.