В Новосибирской области за неделю клещи покусали 19 детей

За 32-ю неделю 2025 года в регионе зарегистрировали 84 обращения по поводу укусов клещей, почти четверть из них среди детей.
В Новосибирской области продолжается эпидемиологический сезон активности клещей. По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю в медицинские учреждения обратились 84 пострадавших, в том числе 19 детей.
Больше всего укусов зарегистрировано в Новосибирском районе — 2 528 случаев с начала сезона, далее следуют Искитимский район (1 565) и Мошковский район (1 006). Всего с начала сезона зафиксировано 12 779 укусов клещей, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Специалисты напоминают, что для снижения риска заражения необходимо носить светлую закрытую одежду, использовать репелленты, избегать зарослей травы и кустарников, регулярно осматривать себя и домашних животных после прогулок, а также поддерживать чистоту на дачных участках. При обнаружении клеща рекомендуется как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.