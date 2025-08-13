Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области за неделю клещи покусали 19 детей

За 32-ю неделю 2025 года в регионе зарегистрировали 84 обращения по поводу укусов клещей, почти четверть из них среди детей.

За 32-ю неделю 2025 года в регионе зарегистрировали 84 обращения по поводу укусов клещей, почти четверть из них среди детей.

В Новосибирской области продолжается эпидемиологический сезон активности клещей. По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю в медицинские учреждения обратились 84 пострадавших, в том числе 19 детей.

Больше всего укусов зарегистрировано в Новосибирском районе — 2 528 случаев с начала сезона, далее следуют Искитимский район (1 565) и Мошковский район (1 006). Всего с начала сезона зафиксировано 12 779 укусов клещей, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Специалисты напоминают, что для снижения риска заражения необходимо носить светлую закрытую одежду, использовать репелленты, избегать зарослей травы и кустарников, регулярно осматривать себя и домашних животных после прогулок, а также поддерживать чистоту на дачных участках. При обнаружении клеща рекомендуется как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.