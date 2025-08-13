Многодетная семья из Башкирии из-за пожара лишилась дома

В одном из жилых домов Бирска вспыхнул сильный пожар, уничтоживший имущество семьи с тремя детьми. Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, пламя охватило крышу здания, гараж и баню.
Пожарные оперативно прибыли на место и смогли локализовать пламя. К счастью, никто из членов семьи не пострадал, однако их дом получил значительные повреждения.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации печного оборудования. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают все обстоятельства произошедшего.
