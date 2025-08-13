В Омске сошел с рельсов маневровый локомотив

13 августа около часа ночи на путях станции Омск-Пассажирский произошел сход с рельсов одиночного локомотива. ЧП стало результатом неудачных маневровых работ. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент, который случился в Ленинском административном округе города, не повлиял на график движения поездов. Сейчас надзорное ведомство проверяет, насколько железнодорожниками были соблюдены требования безопасности. Одновременно организованы восстановительные работы.
