В Омске сошел с рельсов маневровый локомотив

Транспортная прокуратура начала проверку после ночного инцидента.

Источник: Комсомольская правда

13 августа около часа ночи на путях станции Омск-Пассажирский произошел сход с рельсов одиночного локомотива. ЧП стало результатом неудачных маневровых работ. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент, который случился в Ленинском административном округе города, не повлиял на график движения поездов. Сейчас надзорное ведомство проверяет, насколько железнодорожниками были соблюдены требования безопасности. Одновременно организованы восстановительные работы.

Ранее «КП Омск» рассказала, как пилотов Airbus ослепил лазер.