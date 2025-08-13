Число пострадавших от сочинского суррогатного алкоголя выросло до 15 человек

Количество пострадавших от употребления контрафактного алкоголя в Сочи возросло до 15 человек, из них 13 скончались. Среди новых жертв оказались туристы из Уфы. Одна из них умерла, двое других госпитализированы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации Mash, один из пострадавших, 60-летний уфимец, оказался в реанимации после того, как его угостила попутчица в поезде. Другой турист, 30 лет, переведен в отделение токсикологии. Ранее, на прошлой неделе, скончалась 36-летняя жительница Уфы. Её госпитализировали уже после потери зрения, однако врачи не смогли её спасти.
Власти усилили борьбу с нелегальной продажей алкоголя. В Сириусе уже закрыт рынок с палатками, где торговали спиртным непонятного происхождения. Полиция продолжает выявлять другие незаконные точки. Так, в поселке Кабардинка была изъята большая партия спиртного в 285 литров. По данным ОМВД по городу Геленджику, у 26-летней местной жительницы отсутствовали разрешительные документы на торговлю.
Всего от употребления нелегальных вина и чачи на Кубани погибли 13 человек. Среди жертв были семья из трех человек из Подмосковья, двое из Челябинска, а также муж с женой из Комсомольска-на-Амуре. Также погибли один турист из Пскова, жительница Уфы, трое из Донецка и мужчина, отдыхавший в комплексе «Бархатные сезоны».