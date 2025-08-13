Число пострадавших от сочинского суррогатного алкоголя выросло до 15 человек

Всего от употребления нелегальных вина и чачи на Кубани погибли 13 человек. Среди жертв были семья из трех человек из Подмосковья, двое из Челябинска, а также муж с женой из Комсомольска-на-Амуре. Также погибли один турист из Пскова, жительница Уфы, трое из Донецка и мужчина, отдыхавший в комплексе «Бархатные сезоны».